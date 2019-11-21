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Київ скували численні затори: карта

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 08:19
Київ скували численні затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнений на обох берегах столиці

На дорогах Києва вранці 21 листопада утворилися численні затори, ускладнення руху спостерігається на обох берегах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі затори утворилися на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Народного ополчення, проспекті Леся Курбаса, Великій Окружній дорозі, Голосіївському проспекті, Надніпровському шосе, Набережному шосе, проспекті Героїв Сталінграда, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Щусєва, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Олени Теліги. вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирській, вулиці Полярній, вулиці Маршала Гречка та вулиц Стеценка.

Також рух ускладнений на Південному, Дарницькому, Північному мостах, мосту Патона та мосту Метро.

Київ скували численні затори: карта

На лівому березі затори спостерігаються на вулиці Центральній, проспекті Бажана, Харківському шосе, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Броварському проспекті та бульварі Перова.

Київ скували численні затори: карта

Нагадаємо, у столиці з 7 листопада обмежили в'їзд вантажівок масою більше 4,5 тонн. Рух вантажних автомобілів дорогами Києва заборонений у години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

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