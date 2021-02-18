UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев сковали 10-балльные пробки: какими дорогами лучше не ехать

Автор: РБК-Украина

Правый берег Киева утром 18 февраля "покраснел" от серьезных проблем с трафиком. Огромный затор образовался на Набережном шоссе и Набережно-Крещатицкой в направлении на Подол, а также на проспекте Победы в направлении в центр.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Ситуация с трафиком на большинстве мостов нормальная, за исключением Гаванского моста в направлении с Рыбальского острова на правый берег.

В серьезных пробках стоит бульвар Леси Украинки, улице Жилянская, Большая Васильковская, Богатырская, Малевича, Гринченко, Черновола, Речная, Вадима Гетьмана, Ушинского, Федора Эрнста, проспекты Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Глибочицкий проезд.

Также пробки образовались на подъездах к Киеву в районе Софиевской Борщаговки и Новых Петровцов.

Скриншот с Google maps

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве и области сегодня будет без снега, но морозно. Температура воздуха днем будет от -12 до -8, а ночью от -16 до -13 градусов.

Согласно прогнозу, погода резко изменится в последнюю неделю февраля. В частности, ожидается потепление до плюсовых температур, а в некоторых областях - более +10. Температура воздуха начнет повышаться уже на этих выходных, а с середины следующей недели "плюсы" будут даже в ночное время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев
Читайте также
Центр Киева сегодня могут перекрыть. Названа причина
В Киеве разоблачили международную группу хакеров: совершали кибератаки в Европе и США
Дело Майдана: против экс-начальника милиции Киева будет заочное следствие
Прогноз погоды