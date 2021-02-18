Киев сковали 10-балльные пробки: какими дорогами лучше не ехать

Ситуация с трафиком на большинстве мостов нормальная, за исключением Гаванского моста в направлении с Рыбальского острова на правый берег.

В серьезных пробках стоит бульвар Леси Украинки, улице Жилянская, Большая Васильковская, Богатырская, Малевича, Гринченко, Черновола, Речная, Вадима Гетьмана, Ушинского, Федора Эрнста, проспекты Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Глибочицкий проезд.

Также пробки образовались на подъездах к Киеву в районе Софиевской Борщаговки и Новых Петровцов.

Скриншот с Google maps