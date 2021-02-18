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Киев сковали 10-балльные пробки: какими дорогами лучше не ехать

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 10:06
Киев сковали 10-балльные пробки: какими дорогами лучше не ехать Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правый берег Киева утром 18 февраля "покраснел" от серьезных проблем с трафиком. Огромный затор образовался на Набережном шоссе и Набережно-Крещатицкой в направлении на Подол, а также на проспекте Победы в направлении в центр.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Ситуация с трафиком на большинстве мостов нормальная, за исключением Гаванского моста в направлении с Рыбальского острова на правый берег.

В серьезных пробках стоит бульвар Леси Украинки, улице Жилянская, Большая Васильковская, Богатырская, Малевича, Гринченко, Черновола, Речная, Вадима Гетьмана, Ушинского, Федора Эрнста, проспекты Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Глибочицкий проезд.

Также пробки образовались на подъездах к Киеву в районе Софиевской Борщаговки и Новых Петровцов.

Киев сковали 10-балльные пробки: какими дорогами лучше не ехатьСкриншот с Google maps

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве и области сегодня будет без снега, но морозно. Температура воздуха днем будет от -12 до -8, а ночью от -16 до -13 градусов.

Согласно прогнозу, погода резко изменится в последнюю неделю февраля. В частности, ожидается потепление до плюсовых температур, а в некоторых областях - более +10. Температура воздуха начнет повышаться уже на этих выходных, а с середины следующей недели "плюсы" будут даже в ночное время.

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