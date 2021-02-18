Київ скували 10-бальні затори: якими дорогами краще не їхати

Правий берег Києва вранці 18 лютого "почервонів" від серйозних проблем з трафіком. Величезний затор утворився на Набережному шосе та Набережно-Хрещатицькій в напрямку на Поділ, а також на проспекті Перемоги в напрямку в центр.

Про це свідчать дані Google maps .

Ситуація з трафіком на більшості мостів нормальна, за виключенням Гаванського мосту в напрямку з Рибальського острова на правий берег.

У серйозних заторах стоїть бульвар Лесі Українки, вулиці Жилянська, Велика Васильківська, Богатирська, Малевича, Грінченка, Чорновола, Річна, Вадима Гетьмана, Ушинського, Федора Ернста, проспекти Лобановського, Любомира Гузара, Глибочицький проїзд тощо.

Також затори утворилися на в'їздах до Києва в районі Софіївської Борщагівки та Нових Петровців.

Скріншот з Google maps