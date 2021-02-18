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Київ скували 10-бальні затори: якими дорогами краще не їхати

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 10:06
Київ скували 10-бальні затори: якими дорогами краще не їхати Фото: затори в Києві (РБК Україна)
Автор: РБК-Україна

Правий берег Києва вранці 18 лютого "почервонів" від серйозних проблем з трафіком. Величезний затор утворився на Набережному шосе та Набережно-Хрещатицькій в напрямку на Поділ, а також на проспекті Перемоги в напрямку в центр.

Про це свідчать дані Google maps.

Ситуація з трафіком на більшості мостів нормальна, за виключенням Гаванського мосту в напрямку з Рибальського острова на правий берег.

У серйозних заторах стоїть бульвар Лесі Українки, вулиці Жилянська, Велика Васильківська, Богатирська, Малевича, Грінченка, Чорновола, Річна, Вадима Гетьмана, Ушинського, Федора Ернста, проспекти Лобановського, Любомира Гузара, Глибочицький проїзд тощо.

Також затори утворилися на в'їздах до Києва в районі Софіївської Борщагівки та Нових Петровців.

Київ скували 10-бальні затори: якими дорогами краще не їхатиСкріншот з Google maps

Як повідомляло РБК Україна, у Києві та області сьогодні буде без снігу, але морозно. Температура повітря вдень буде від -12 до -8, а вночі від -16 до -13 градусів.

Згідно з прогнозом, погода різко зміниться в останній тиждень лютого. Зокрема, очікується потепління до плюсових температур, а в деяких областях - понад +10. Температура повітря почне підвищуватися вже на цих вихідних, а з середини наступного тижня "плюси" будуть навіть у нічний час.

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