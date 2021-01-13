ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев просит возобновить очное обучение младшей школы

Автор: Игорь Литвиненко

Власти Киева просят правительство возобновить очное обучение младшей школы. В школы хотят вернуть учеников 1-4 классов.

Самые читаемые новости

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он заявил, что дистанционное обучение для младшей школы является неэффективным. Соответствующее предложение о возобновлении обучения учеников младших классов Кличко уже направил в Министерство образования.

"Если у нас работают детские садики, то было бы логичным, чтобы работала и младшая школа. Возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит их родителям спокойно работать. Надеюсь правительство одобрит данное предложение", - заявил Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Госпортребслужбы Киева Олег Рубан считает, что дети до 10 лет должны посещать школу во время карантина.

Напомним, столичные школы вышли с каникул 11 января, однако процесс обучения будет проходить в дистанционном формате на время действия жесткого карантина в Украине.

До этого в Киевской городской государственной администрации сообщали, какие ограничения будут действовать в столице на период жесткого карантина.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевКиевшкола