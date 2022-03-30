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Киев просит возобновить бизнес по прокату самокатов и велосипедов

Фото: в Киеве могут возобновить прокат самокатов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

https://www.rbc.ua/rus/newsГородские власти Киева просят бизнес, который оказывал услуги по прокату электросамокатов и велосипедов, возобновить работу. Поскольку это может стать альтернативой общественному транспорту, который работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, на сегодня общественный транспорт работает в ограниченном режиме.

"Альтернативой для перемещения на коротких расстояниях могут стать самокаты и велосипеды. Поэтому я призываю бизнес рассмотреть возможность возвращения на улицы столицы прокатного транспорта и предоставлять услуги по велопрокату и прокату электросамокатов", - отметил он.

Напомним, РБК-Украина писало, что общественный транспорт Киева работает только на тех маршрутах, где это безопасно.

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