Киев просит МВД усилить контроль за соблюдением горожанами карантина

Мэр Киева Виталий Кличко просит Министерство внутренних дел усилить контроль за соблюдением горожанами карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко подчеркнул, что сейчас происходит бесконтрольный "импорт инфекции" в город.

"На сегодня происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу. Отдельно я обращаюсь к МВД - усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а также предприятиями и учреждениями за выполнение ими мер по организации дистанционной работы своих сотрудников", - заявил мэр столицы.

Напомним, на коронавирус в Киеве протестировали 1297 человек. По словам Кличко, подавляющее большинство киевлян, которые заболели коронавирусом, привезли инфекцию из-за границы.

Так, данные Министерства здравоохранения гласят, что в Украине уже 84 случая заражения коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, в аэропорту "Борисполь" гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта.