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Київ просить МВС посилити контроль за дотриманням городянами карантину

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 12:23
Київ просить МВС посилити контроль за дотриманням городянами карантину
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Кличка, відбувається "безконтрольний імпорт інфекції у столицю"

Мер Києва Віталій Кличко просить Міністерство внутрішніх справ посилити контроль за дотриманням городянами карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко підкреслив, що зараз відбувається безконтрольний "імпорт інфекції" у місто.

"На сьогодні відбувається безконтрольний імпорт інфекції у столицю. Окремо я звертаюся до МВС - посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів, а також підприємствами та установами за виконання ними заходів щодо організації дистанційної роботи своїх співробітників", - заявив мер столиці.

Нагадаємо, на коронавірус у Києві протестували 1297 людей. За словами Кличка, переважна більшість киян, які захворіли коронавірус привезли інфекцію з-за кордону.

Так, дані Міністерства охорони здоров'я свідчать, що в Україні вже 84 випадки зараження коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, в аеропорту "Бориспіль" громадянка України, у якої виявили коронавірус, незважаючи на вимоги лікарів, хотіла пройти лінію паспортного контролю і покинути межі аеропорту.

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Новини України Віталий КличкоКиївМіністерство внутрішніх справ УкраїниКоронавірус
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