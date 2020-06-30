Киев продлил бесплатный проезд для льготников из других городов

Киевские власти приняли решение продлить право на бесплатный проезд для льготников из других городов. До этого планировалось, что с 1 июля они должны оплачивать проезд и требовать компенсацию в органах социальной защиты по месту регистрации.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что пассажиры, которые имеют право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными документами старого образца до конца 2020 года. В частности, школьники продолжат пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до выдачи новых, а студенты смогут оформить Kyiv Smart Card с льготными поездками.

"А льготные категории пассажиров, имеющие право бесплатного проезда, однако не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме", - говорится в сообщении.

На сайте КГГА обнародовано распоряжение, которое вносит изменения в порядок внедрения системы единого электронного билета. Полный переход перенесен на 1 января 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев может отложить полный переход на е-билет, поскольку не урегулированы вопросы с проездом для иногородних льготников.

Предполагалось, что уже с 1 июля для них изменятся правила; такие пассажиры должны были бы оплачивать проезд, сохранять чеки и обращаться за компенсациями в органы социальной защиты по месту регистрации.