Киев привлекает средства ЕБРР на модернизацию инфраструктуры теплоснабжения

К концу апреля текущего года Киев планирует подготовить и подписать "Соглашение о подготовке кредитного финансирования". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Работа осуществляется в рамках решения Киевского городского совета "О привлечении кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго", которое было принято 11 апреля 2019 года.

Привлеченные кредитные средства будут направлены на техническое переоснащение киевских ТЭЦ и модернизацию тепловых сетей, что улучшит инфраструктуру централизованного теплоснабжения Киева.

"Это чрезвычайно важный шаг для надежного энергоснабжения города: мы привлекаем средства международных финансовых организаций в модернизацию тепловых сетей, оборудование ТЭЦ, обновление программного обеспечения. Ведь нам необходимо постепенно преодолевать критическое техническое состояние теплового хозяйства, ремонтом которого не занимались десятилетиями. Только в течение отопительного сезона мы имели свыше 6 тысяч аварийных ситуаций на тепловых сетей, прирост аварийности которых ежегодно составляет не менее 15%", – говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Именно поэтому город нацелен на комплексный подход в процессе финансирования ремонтных программ коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

"По оценкам международных экспертов модернизация теплоэнергетического комплекса потребует около 30 млрд грн. Для бюджета города – это колоссальные средства, и мы привлекаем кредитные средства надежных международных партнеров", – объясняет Пантелеев.

Концепция первоочередных инвестиционных проектов была предварительно одобрена Кредитным Комитетом ЕБРР. Проектом Соглашения предусмотрены условия кредитования на сумму до 140 млн евро на срок до 13 лет по ставке не выше 6% годовых при условии предоставления городом финансовых гарантий. Кроме того, Соглашение предусматривает проведение специалистами ЕБРР аудита и экспертизы действующего оборудования КП "Киевтеплоэнерго".

Получение первоочередных инвестиций возможно уже в ближайшие 2-3 года.

Первая очередь инвестиционной программы включает пять проектов на общую сумму 140 млн евро. Это, в частности:

комплексная замена сетей, замена малоэффективных котельных и переподключение потребителей к другим источникам теплоснабжения, модернизация 8-ми крупных котельных;

модернизация части оборудования ТЭЦ-6 и внедрение газотурбинной установки;

модернизация части оборудования ТЭЦ-5, установка теплоутилизатора на энергоблоке №1;

внедрение программного комплекса SCADA для возможности автоматизированного управления работой теплового оборудования и сетей в реальном времени

Как известно, в апреле 2018 года завершилась сделка города с ПАО "Киевэнерго". Исполнителем услуг горячего водоснабжения и централизованного отопления стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

27 декабря 2018 года КП "Киевтеплоэнерго" и КГГА подписали Меморандум с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорацией, Агентством США по международному развитию (USAID) о предоставлении финансовой помощи КП "Киевтеплоэнерго" на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы. В рамках выполнения условий Меморандума КП "Киевтеплоэнерго" представило на рассмотрение ЕБРР разработанный перечень инвестиционных проектов на общую сумму 270 млн евро.