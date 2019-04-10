Киев привлек 105 млн гривен частных инвестиций в энергосбережение школ и детских садов, - КГГА

Киев в виде энергосервисных договоров привлек 105 млн гривен частных инвестиций в энергосбережение школ и детсадов. Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время визита к ДОУ № 601 (ул. Верховинная, 17) где установлены солнечные панели, позволяющие получать электрическую энергию из солнечной, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, сегодня Киев является лидером по количеству внедренных энергосервисных договоров (ЭСКО), позволяющих привлекать частные инвестиции в энергоэффективность зданий. Из всех ЭСКО-контрактов, заключенных в Украине, почти 40% работают именно в Киеве. За последние три года в рамках энергосервисных контрактов Киев привлек к энергосбережению детсадов и школ 105 млн грн.

Пантелеев подчеркнул, что ЭСКО-механизм - это распространенная и успешная европейская практика.

"Энергосервисный контракт предусматривает привлечение частных инвестиций в мероприятия по энергосбережению. Инвестор возвращает средства за счет экономии. После того как проект окупился, заведения остаются с новым оборудованием и с чистой экономией энергоресурсов", - пояснил Пантелеев.

"Киев - бесспорный лидер среди городов Украины по количеству энергосервисных договоров. В течение 2016-2019 годов заключено 120 контрактов, что составляет почти 40% от всех контрактов заключенных в Украине. В рамках ЭСКО Киев привлек 105 млн грн инвестиций в энергоэффективность бюджетной сферы. За эти средства были модернизированы индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием в 62 зданиях столичных учебных заведений", - сказал Пантелеев.

По его словам, уже 6 энергосервисных контрактов завершены, оборудование, которое было смонтировано в рамках контрактов, передано исполнителями в коммунальную собственность города Киева.

"Экономический эффект превысил прогнозируемые ожидания: вместо 3,5 млн грн мы уже получили почти 10 млн грн на тепловой энергии", - отметил заместитель председателя КГГА.