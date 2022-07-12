В Киев приехали продукты от Фонда Ахметова

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в Киев более 72,5 тысячи продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила 15 млн человек. Более 11 млн из них - с 24 февраля 2022 года.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".