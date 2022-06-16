В Киев прибыли лидеры Италии, Франции и Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RaiNews24 .

Визит европейских лидеров в Киев ранее подтвердили высокопоставленных дипломатов и чиновников в Евросоюзе. Макрон, Шольц и Драги планируют встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ожидается, что они выразят поддержку Украине накануне обнародования заключения Еврокомиссии по поводу статуса кандидата в члены ЕС.

Напомним, впервые о визите этого трио в Украину заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.