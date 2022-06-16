В Киев прибыли лидеры Италии, Франции и Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RaiNews24.
Визит европейских лидеров в Киев ранее подтвердили высокопоставленных дипломатов и чиновников в Евросоюзе. Макрон, Шольц и Драги планируют встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ожидается, что они выразят поддержку Украине накануне обнародования заключения Еврокомиссии по поводу статуса кандидата в члены ЕС.
Напомним, впервые о визите этого трио в Украину заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.