Киев предложил Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью Синьхуа.

Он также обратился с официальной просьбой в Пекин продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, отметив, что она является очень важной для Украины в такой сложный период.

Ранее мы сообщали, Китай не настроен равнодушно наблюдать за ситуацией вокруг Украины.

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