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Киев перед длинными выходными сковали пробки: какие улицы стоит объехать

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Киев, Среда 13 октября 2021 21:00
Киев перед длинными выходными сковали пробки: какие улицы стоит объехать Фото: Киев остановился в пробках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером 13 октября образовались пробки. Движение затруднено преимущественно в центре столицы, а также на улицах, где произошли дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

На правом берегу Киева пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко, где произошло по меньшей мере четыре аварии, на улице Бассейной, улице Саксаганского, на проспекте Победы возле Шулявки, там тоже произошло ДТП.

Также движение затруднено на улицах Довженко, Крещатик, Сечевых Стрельцов, на Владимирском спуске, улицах Саперно-Слободской, Валерия Лобановского и на Большой Окружной дороге.

Пробки наблюдаются на Южном мосту и мосту Патона.

Киев перед длинными выходными сковали пробки: какие улицы стоит объехать

Левый берег

На левом берегу ситуация лучше. Здесь пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, на перекрестках Здолбуновской с Урловской, Михаила Драгоманова и проспектом Григоренко. Движение также затруднено в районе Позняков и на Осокорках.

Киев перед длинными выходными сковали пробки: какие улицы стоит объехать

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