Київ перед довгими вихідними скували затори: які вулиці варто оминути

У Києві ввечері 13 жовтня утворилися затори. Рух ускладнено переважно в центрі столиці, а також на вулицях, де сталися дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps .

Правий берег

На правому березі Києва затори утворилися на бульварі Тараса Шевченка, де сталося щонайменше чотири аварії, на вулиці Басейній, вулиці Саксаганського, на проспекті Перемоги біля Шулявки, там теж сталася ДТП.

Також рух ускладнено на вулицях Довженка, Хрещатик, Січових Стрільців, на Володимирському узвозі, вулицях Саперно-Слобіській, Валерія Лобановського та на Великій Окружній дорозі.

Затори спостерігаються на Південному мосту та мосту Патона.

Лівий берег

На лівому березі ситуація краща. Тут затори спостерігаються на Харківському шосе, Броварському проспекті, на перехрестях Здолбунівської з Урлівською, Михайла Драгоманова та проспектом Григоренка. Рух також ускладнено в районі Позняків та на Осокорках.