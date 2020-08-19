ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Київ залишиться в "жовтій зоні" після перегляду показників, - Рубан

Київ, Середа 19 серпня 2020 16:19
Київ залишиться в "жовтій зоні" після перегляду показників, - Рубан
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

20 серпня відбудеться додатковий перегляд карантинних зон

У четвер відбудеться додатковий перегляд зон за рівнями епідеміологічної небезпеки. Київ залишиться в "жовтій зоні".

Про це РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан.

При цьому він зазначив, що ситуацію з "жовтою зоною" обговорять у п'ятницю, 21 серпня.

Нагадаємо, раніше Рубан заявляв, що епідеміологічна ситуація в Києві і в Україні буде погіршуватися.

Крім того, станом на 19 серпня в Україні зафіксовано новий антирекорд за коронавірусу: майже 2 000 нових випадків за добу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київ
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся