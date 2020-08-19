Київ залишиться в "жовтій зоні" після перегляду показників, - Рубан

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

20 серпня відбудеться додатковий перегляд карантинних зон

У четвер відбудеться додатковий перегляд зон за рівнями епідеміологічної небезпеки. Київ залишиться в "жовтій зоні".

Про це РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан.

При цьому він зазначив, що ситуацію з "жовтою зоною" обговорять у п'ятницю, 21 серпня.

Нагадаємо, раніше Рубан заявляв, що епідеміологічна ситуація в Києві і в Україні буде погіршуватися.

Крім того, станом на 19 серпня в Україні зафіксовано новий антирекорд за коронавірусу: майже 2 000 нових випадків за добу.