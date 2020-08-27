Киев остается в "желтой зоне" еще на две недели

В Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения Киев еще на две недели останется в "желтой зоне".

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Так,согласно правилам карантинного зонированию регионам, которые попали в "желтую зону" запрещается находиться в общественных помещениях без маски, массовые мероприятия из расчета более одного человека на пять кв. метров, заполняемость в кинотеатрах более 50% мест, перевозка пассажиров разрешается только в пределах сидячих мест.

Также запрещается посещение социальных учреждений, работа хостелов и ночных клубов, проведение массовых мероприятий в ресторанах для более 20 человек.

Напомним, 27 августа в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах.