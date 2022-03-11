Киев в осаде, но оборона продумана. Парни на блокпостах заряжены, - Подоляк

Российские войска взяли Киев в осаду, но столица Украины готова к обороне. Руководство страны тоже остается на своих местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Киев. Город в осаде. Город готов биться. Оборона продумана. Поставки отлажены. Парни на блокпостах заряжены, сосредоточены и профессиональны. Политическое руководство страны в полном составе на рабочих местах в столице Украины", - отметил он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Британии заявили, что российские войска, несмотря на "низкий прогресс", могут готовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни.

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