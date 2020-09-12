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Киев в "оранжевой зоне": как будут работать школы

Автор: Дмитрий Левицкий

Киевские школы, несмотря на попадание города в "оранжевую зону" карантина, с 14 сентября продолжат работать в том же режиме, что и на прошлой неделе. Столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах.

Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондрыивский.

По его словам, по состоянию на сегодня в Киеве на карантин закрыли всего 2 школы с 428.

"В то же время мы должны быть готовыми к любому сценарию развития эпидемии. Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения", - пояснил он.

Мондрыивский добавил, что в случае каких-либо изменений в образовательном процессе родителей будут информировать классные руководители.

Кроме того, по данным столичного департамент образования и науки, по состоянию на прошлую неделю из 350 тысяч учащихся и работников образования заболели коронавирусом 276.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина заявлял, что в столице на карантин закрыли три учебных заведения, в которых произошла вспышка коронавируса.

Также, Рубан объяснил, почему Киев попал в "оранжевую зону".

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