Киев обжаловал отмену пешеходной зоны на Сагайдачного

Киевская городская государственная администрация обжаловала отмену пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. КГГА обжаловала решение Окружного административного суда Киева.

Об этом в ходе брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Город подал жалобу на решение Окружного административного суда, который признал противоправными и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного", - отметил градоначальник.

Он добавил, что "кучка людей, которые подали иск" не могут пренебрегать интересы общества.

В конце мая советник мэра Киева Владимир Бондаренко подчеркнул, что КГГА не соглашается с решением Окружного административного суда Киева относительно пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного и будет его обжаловать. Он отмечал, что решение суда еще не вступило в законную силу и будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Как писало РБК-Украина, ОАСК отменил решение КГГА о пешеходной зоне на Контрактовой площади, которая действует уже 3 года.