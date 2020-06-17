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Киев обжаловал отмену пешеходной зоны на Сагайдачного

Новости » Общество     17.06.2020 - 12:22
Киев обжаловал отмену пешеходной зоны на Сагайдачного
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

КГГА обжаловала соответствующее решение Окружного админсуда Киева

Киевская городская государственная администрация обжаловала отмену пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. КГГА обжаловала решение Окружного административного суда Киева.

Об этом в ходе брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Город подал жалобу на решение Окружного административного суда, который признал противоправными и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного", - отметил градоначальник.

Он добавил, что "кучка людей, которые подали иск" не могут пренебрегать интересы общества.

В конце мая советник мэра Киева Владимир Бондаренко подчеркнул, что КГГА не соглашается с решением Окружного административного суда Киева относительно пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного и будет его обжаловать. Он отмечал, что решение суда еще не вступило в законную силу и будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Как писало РБК-Украина, ОАСК отменил решение КГГА о пешеходной зоне на Контрактовой площади, которая действует уже 3 года.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиев
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