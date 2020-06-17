Київ оскаржив скасування пішохідної зони на Сагайдачного

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

КМДА оскаржила відповідне рішення Окружного адмінсуду Києва

Київська міська державна адміністрація оскаржила скасування пішохідної зони на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного. КМДА оскаржила рішення Окружного адміністративного суду Києва.

Про це в ході брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко.

"Місто подало скаргу на рішення Окружного адміністративного суду, який визнав протиправними і скасував розпорядження КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного", - зазначив градоначальник.

Він додав, що "купка людей, які подали позов" не можуть зневажати інтереси громади.

У кінці травня радник мера Києва Володимир Бондаренко підкреслив, що КМДА не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду Києва щодо пішохідної зони на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного і буде його оскаржувати. Він зазначав, що рішення суду ще не набрало законної сили і буде оскаржено в апеляційній інстанції.

Як писало РБК-Україна, ОАСК скасував рішення КМДА про пішохідну зону на Контрактовій площі, яка діє вже 3 роки.

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Автор: Юлия Струк