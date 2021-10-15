Киев и область накрыл туман. Видимость на дорогах ограничена
Фото: туман накрыл Киев и область (Виталий Носач/РБК-Украина)
Утром 15 октября Киев и Киевскую область накрыл туман. Синоптики предупреждают об ограниченной видимости на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Предупреждение о тумане по Киеву и Киевской области. По данным УкрГидромтцентра, утром 15 октября туман, 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в третьей декаде октября улучшится, ожидается потепление до +20.