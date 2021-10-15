ru ua
Пт, 15 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Киев и область накрыл туман. Видимость на дорогах ограничена

Новина українською →
Киев, Пятница 15 октября 2021 09:31
Киев и область накрыл туман. Видимость на дорогах ограничена Фото: туман накрыл Киев и область (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Утром 15 октября Киев и Киевскую область накрыл туман. Синоптики предупреждают об ограниченной видимости на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение о тумане по Киеву и Киевской области. По данным УкрГидромтцентра, утром 15 октября туман, 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в третьей декаде октября улучшится, ожидается потепление до +20.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Туман
NEWS
В Украине выявили еще более 13 600 случаев коронавируса
В Украине выявили еще более 13 600 случаев коронавируса
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине