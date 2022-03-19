Киев и область накрыл смог: в чем причина и есть ли опасность

Как объясняют местные власти, это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра.

"Сейчас в столице и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Смог сегодня не является причиной для паники в обществе", - также информируют в ГСЧС.

Так, по состоянию на 07:00 утра в Киевской области не зафиксировано пожаров в экосистемах, в зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.

Спасатели объясняют, что в течение суток 18 марта пожарные ГСЧС в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, которые были вызваны неосторожным происхождению с огнем граждан.

"Поэтому в который раз предупреждаем! Выжигание сухостоя и мусора всегда негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. Сегодня же, это еще и преступление, которое приравнивается к диверсии! Поэтому спасатели призывают граждан прекратить такую практику и не нагружать наши подразделения еще больше во время войны!",- добавляют в ГСЧС.

В чем причина?

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, в чем причина возникновения задымления в столице:

догорает свалка возле Новых Петровцев.

безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и Дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется.

в Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.

"Ждем ветер", - добавил Денисенко.

Напомним, война РФ против Украины длится 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.