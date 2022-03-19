UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев и область накрыл смог: в чем причина и есть ли опасность

Фото: Киев и область накрыл смог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на 19 марта в Киеве и области наблюдается незначительное задымление. В КГГА заверили, что качество воздуха соответствует нормам, но просят жителей не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как объясняют местные власти, это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра.

"Сейчас в столице и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Смог сегодня не является причиной для паники в обществе", - также информируют в ГСЧС.

Так, по состоянию на 07:00 утра в Киевской области не зафиксировано пожаров в экосистемах, в зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.

Спасатели объясняют, что в течение суток 18 марта пожарные ГСЧС в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, которые были вызваны неосторожным происхождению с огнем граждан.

"Поэтому в который раз предупреждаем! Выжигание сухостоя и мусора всегда негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. Сегодня же, это еще и преступление, которое приравнивается к диверсии! Поэтому спасатели призывают граждан прекратить такую практику и не нагружать наши подразделения еще больше во время войны!",- добавляют в ГСЧС.

В чем причина?

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, в чем причина возникновения задымления в столице:

  • догорает свалка возле Новых Петровцев.
  • безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и Дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется.
  • в Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.

"Ждем ветер", - добавил Денисенко.

Напомним, война РФ против Украины длится 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевская областьВойна России против Украины