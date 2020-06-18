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На Киев и область надвигается гроза

Новости » Общество     18.06.2020 - 14:29
На Киев и область надвигается гроза
Фото: на Киев надвигается гроза (УНИАН)

Град и сильный ветер обрушатся на Киевскую область в ближайший час

Погода в Киеве в ближайший час резко ухудшится, на Киев и область надвигается гроза, в отдельных районах возможен град. Кроме того, сильные дожди ожидаются и в других областях.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 18 июня в отдельных районах Киевской области град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, сегодня практически на всей территории Украины, кроме северо-восточных и восточных областей, ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Завтра днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительные дожди.

"В Киеве и Киевской области 18 июня днем гроза, 19 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину идет существенное похолодание в конце июня, также небольшой спад температуры ожидается в понедельник - вторник, 22 и 23 июня.

Ранее также сообщалось, что сильные дожди затопили село в Винницкой области, пострадали пять жилых домов, восемь приусадебных участков, а также пять колодцев; размыты улицы из-за мощных потоков воды.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевКиевская областьГрадгроза
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