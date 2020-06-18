Фото: на Київ насувається гроза (УНІАН)

Град і сильний вітер обрушаться на Київську область найближчої години

Погода в Києві найближчої години різко погіршиться, на Київ і область насувається гроза, в окремих районах можливий град. Крім того, сильні дощі очікуються і в інших областях.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, найближчої години і до кінця доби 18 червня в окремих районах Київської області град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, сьогодні практично на всій території України, крім північно-східних і східних областей, очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с. Завтра вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні значні дощі.

"У Києві та Київській області 18 червня вдень гроза, 19 червня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України йде суттєве похолодання в кінці червня, також невеликий спад температури очікується в понеділок - вівторок, 22 і 23 червня.

Раніше також повідомлялося, що сильні дощі затопили село у Вінницькій області, постраждали п'ять житлових будинків, вісім присадибних ділянок, а також п'ять колодязів; розмито вулиці через потужні потоки води.

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Автор: РБК-Україна