Киев накрыла гроза. Из-за ливня задерживаются трамваи и троллейбусы

Отметим, улицы города начало заливать водой во второй половине дня. Согласно данным сервиса Google Maps, по состоянию на 17:00 в столице образовались многокилометровые пробки на Окружной дороге от Одесской площади до Борщаговки, на Голосеевском проспекте, проспекте Победы, Набережном шоссе и других улицах.

Также движение осложняет более десятка ДТП.

Общественный транспорт

Как сообщает "Киевпастранс" в Telegram, на улицах в районе Борщаговки скапливается вода, и по этой причине задерживается движение троллейбусов № 41 по ул. Героев Космоса и троллейбусов № 27 по ул. Пост-Волынский. На место направлены коммунальные службы.

Кроме того, задерживается движение трамваев № 2 по ул. Королева.

Тем временем в соцсетях публикуют видео непогоды.