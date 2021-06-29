Киев накрыла гроза. Из-за ливня задерживаются трамваи и троллейбусы
В Киеве резко ухудшилась погода, начал идти сильный дождь с грозой. Улицы города заливает водой.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отметим, улицы города начало заливать водой во второй половине дня. Согласно данным сервиса Google Maps, по состоянию на 17:00 в столице образовались многокилометровые пробки на Окружной дороге от Одесской площади до Борщаговки, на Голосеевском проспекте, проспекте Победы, Набережном шоссе и других улицах.
Также движение осложняет более десятка ДТП.
Общественный транспорт
Как сообщает "Киевпастранс" в Telegram, на улицах в районе Борщаговки скапливается вода, и по этой причине задерживается движение троллейбусов № 41 по ул. Героев Космоса и троллейбусов № 27 по ул. Пост-Волынский. На место направлены коммунальные службы.
Кроме того, задерживается движение трамваев № 2 по ул. Королева.
Тем временем в соцсетях публикуют видео непогоды.
По Киеву прошел мощный ливень м градом. Нет, не тем о котором все подумали, метео погодным. Авты уцелели? Если что, надо накрывать советским матрасом, норм отрабатываетPosted by dtp.kiev.ua on Tuesday, June 29, 2021
Напомним, погода в Украине в среду, 30 июня, ожидается неблагоприятная во многих областях страны.
Кроме того, погода в ближайшую неделю ожидается неблагоприятная в большинстве областей. Жара немного спала во всех регионах, но синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, шквалы и град до конца этой недели.