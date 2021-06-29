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Київ накрила гроза. Через зливу затримуються трамваї і тролейбуси

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 17:07
Київ накрила гроза. Через зливу затримуються трамваї і тролейбуси Фото: у Києві йде сильний дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві різко погіршилась погода, почав йти сильний дощ з грозою. Вулиці міста заливає водою.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, вулиці міста почало заливати водою у другій половині дня. Згідно з даними сервісу Google Maps, за станом на 17:00 в столиці утворилися багатокілометрові затори на Окружній дорозі від Одеської площі до Борщагівки, на Голосіївському проспекті, проспекті Перемоги, Набережному шосе та інших вулицях.

Також рух ускладнює більше десятка ДТП.

Громадський транспорт

Як повідомляє "Київпастранс" в Telegram, на вулицях в районі Борщагівки накопичується вода, і з цієї причини затримується рух тролейбусів № 41 по вул. Героїв Космосу та тролейбусів № 27 по вул. Пост-Волинський. На місце направлені комунальні служби.

Крім того, затримується рух трамваїв № 2 по вул. Королева.

Тим часом в соцмережах публікують відео негоди.

По Киеву прошел мощный ливень м градом. Нет, не тем о котором все подумали, метео погодным. Авты уцелели? Если что, надо накрывать советским матрасом, норм отрабатывает

Posted by dtp.kiev.ua on Tuesday, June 29, 2021

Нагадаємо, погода в Україні в середу, 30 червня, очікується несприятлива в багатьох областях країни.

Крім того, погода в найближчий тиждень очікується несприятлива в більшості областей. Спека трохи спала у всіх регіонах, але синоптики прогнозують сильні дощі, грози, шквали та град до кінця цього тижня.

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