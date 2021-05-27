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Киев накрыл проливной дождь, центр города уже сковали пробки

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Киев, Четверг 27 мая 2021 15:28
Киев накрыл проливной дождь, центр города уже сковали пробки Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 27 мая, во второй половине дня Киев накрыл проливной дождь и центр столицы сковали пробки. На отдельных участках движение осложнено из-за ДТП.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Согласно данным сервиса, самая сложная ситуация наблюдается в центральной части Киева. В частности, движение затруднено на Крещатике, бульваре Шевченко, в районе Бессарабской и Европейской площади. Транспорт стоит в пробках на Набережном шоссе, Набережно-Крещатицкой улице, на Подоле, бульваре Леси Украинки, а также на улицах, которые примыкают к железнодорожному вокзалу.

Кроме того, пробки образовались на так называемой малой окружной дороге от станции метро "Дорогожичи" через Караваевы дачи и до Демеевского рынка.

На левобережной части из-за ДТП транспорт остановился на проспекте Шухевича от съезда с бульвара Перова.

Киев накрыл проливной дождь, центр города уже сковали пробки

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza снова прорвало трубу, на данный момент движение перекрыто.

Позже стало известно, что из-за ситуации на улице Антоновича городской транспорт частично изменил маршрут.

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