Киев лишил Минск статуса города-побратима

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.

"Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - добавил Кличко.

По его словам, Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева.

Напомним, в мае Киев переименовал арку Дружбы народов в центре города. Теперь она называется Аркой Свободы украинского народа.

Также сообщалось, что в Киеве приостановили переименование улиц и станций метро, название которых связано с Россией.

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