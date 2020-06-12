Киев готовится усилить карантин

В Киеве собираются усилить карантинные меры из-за эпидемиологической ситуации. Сегодня штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение.

Об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, штаб будет принимать решение в 9:30. У киевской власти есть три сценария развития.

"По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего", - заявил он.

Бондаренко говорит, что летний сезон не принес уменьшения количества больных, поэтому ослабление карантина будут пересматривать.

"Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня", - заявил он.

Советник мэра города говорит, что сегодня в 9:30 состоится штаб ЧС города, на котором будут принимать решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.

"Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей 1 на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине ", - добавил он.

Бондаренко отметил, что сегодня будут результаты эпидемиологического анализа Госпродспоживслужбы и примут решение.

"По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона - мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт", - сказал он.

Субъективной стороной он назвал то, что многие украинцы решили, что с моментом, когда они могут выйти на работу, для них карантин закончился.

Сегодня на заседании штаба также могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей, или полное их закрытие.

Впрочем, вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.

Также советника мэра Киева говорит, что в городе не откроются точно три пункта ВНО.

Как сообщил Бондаренко, Киев переходит к фиксированию вспышек коронавируса, и в случае, если она есть, то - заведение закрывается.

"Независимо от того, детский сад или магазин. Если по результатам эпиданализа мы будем понимать, что есть львиная доля заражений именно в такой-то области - для нее сначала будут введены более жесткие ограничения, затем, если фиксирование продолжится, обычно такие заведения могут быть закрыты ", - рассказал он.

Отметим, в Украине второй день подряд фиксируют большое количество новых случаев коронавируса.

Более того, вчера был зафиксирован новый антирекорд, из-за которого Минздрав готовит принять меры.