Киев готов к круговой обороне – основные направления определены

Фото: Защитник Киева на одной из улиц столицы (Getty Images)

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов в видеообращении рассказал о подготовке столицы к круговой обороне в любых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.

Глава администрации назвал важнейшими для обороны направления Дымер-Киев, Козелец-Бровары, Коростышев-Киев и Пирятин-Борисполь. Над подготовкой города к обороне сейчас работают бойцы территориальной обороны. "Мы обустраиваем опорные пункты и устраиваем заграждения на всех линиях обороны. Каждый день наши военные получают еще больше вооружение и боевого снаряжения", – заявил Жирнов.