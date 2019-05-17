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Киев движется к внедрению французской модели безопасности в школах, - КГГА

Новости » Общество    17.05.2019 - 11:51
Киев движется к внедрению французской модели безопасности в школах, - КГГА
КГГА (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Киев изучает европейский опыт по организации безопасности

В рамках реформирования столичной сферы образования Киев изучает европейский опыт по организации безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, который в Париже встретился с руководством Национальной обсерватории по вопросам безопасности и доступа к учебным заведениям, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

Стороны обменялись опытом профилактики в сфере пожарной безопасности, физической безопасности и ликвидации последствий экологических и технических чрезвычайных происшествий.

"Как показал опыт, мы двигаемся правильным путем относительно безопасности наших школ. Франция, а особенно Париж, уже имеют опыт организации мер безопасности, и в современной Европе именно французская модель считается одной из самых эффективных. И наша столица движется в том же направлении, активно занимается усилением безопасности детей в учреждениях образования города. Уже установлены тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения, в планах изменить ограждения заведений и отрегулировать автомобильное движение возле школ", – отметил Мондриевский.

Кроме непосредственной защиты школ, в учебных заведениях Парижа регулярно ведется контроль за состоянием зданий, а особое внимание уделяется электро- и пожаробезопасности. В то же время, организация безопасности предусматривает наблюдение за состоянием здоровья учащихся и контроль качества питания. И в этих направлениях столица Украины, как подтвердили французские коллеги, движется правильно.

Мондриевский считает, что за год уже можно будет презентовать системные изменения в школьном питании и организации безопасности образовательных учреждений. Он также пригласил французскую делегацию посетить Киев. 

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