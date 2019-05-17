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Київ рухається до впровадження французької моделі безпеки у школах, - КМДА

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 11:51
Київ рухається до впровадження французької моделі безпеки у школах, - КМДА
КМДА (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Київ вивчає європейський досвід із організації безпеки

У рамках реформування столичної галузі освіти Київ вивчає європейський досвід із організації безпеки. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, який у Парижі зустрівся з керівництвом Національної обсерваторії з питань безпеки та доступу до навчальних закладів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

Сторони обмінялися досвідом профілактики у сфері пожежної безпеки, фізичної безпеки та ліквідації наслідків екологічних і технічних надзвичайних пригод.

"Як показав досвід, ми рухаємось правильним шляхом щодо безпеки наших шкіл. Франція, а зокрема Париж, вже мають досвід організації заходів безпеки, і в сучасній Європі саме французька модель вважається однією із найефективніших. І наша столиця рухається у тому ж напрямку, активно займається посиленням безпеки дітей у закладах освіти міста. Уже встановлено тривожні кнопки та камери відеоспостереження, у планах змінити огородження закладів та відрегулювати автомобільний рух біля шкіл", – зазначив Мондриївський.

Крім безпосереднього захисту шкіл, у навчальних закладах Парижа регулярно ведеться контроль за станом будівель, а особлива увага приділяється електро- та пожежобезпеці. У той же час, організація безпеки передбачає нагляд за станом здоров’я учнів та контроль якості харчування. І в цих напрямках столиця України, як підтвердили французькі колеги, рухається правильно.

Мондриївський вважає, що за рік вже можна буде презентувати системні зміни у шкільному харчуванні та організації безпеки освітніх закладів. Він також запросив французьку делегацію відвідати Київ.

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