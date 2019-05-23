Киев и в дальнейшем будет способствовать созданию музея на Почтовой, - КГГА

Фото: КГГА (kyivcity.gov.ua)

Решение о создании музея на Почтовой площади было принято еще в 2015 году

Киев и дальше будет способствовать созданию музея на Почтовой. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

Как известно, 22 мая на заседании Кабинета министров было принято решение о предоставлении статуса памятника национального значения "Участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади по категориям археологии и истории.

"Несмотря на то, что с сегодняшнего дня (22 мая, - ред.) это памятник национального значения и находится в компетенции Минкультуры, позиция жителей города и городского головы неизменны – музей на Почтовой должен быть создан! Конечно же, мы продолжим заниматься этим вопросом. Отдельная благодарность и поздравления всем неравнодушным и активным горожанам – именно благодаря вам, вашей настойчивости, чиновники приняли это решение", – подчеркнул Мондриевский.

Он добавил, что следующим шагом должно быть предоставление Министерством разрешения археологам Института археологии Киева НАН Украины на продолжение раскопок, их завершение, объявление международного конкурса на создание концепции музея и, в конце концов, создание музея.

"Город готов помогать, участвовать в работе по созданию музея. В том числе, и в части привлечения международных специалистов, ведь мы провели ряд встреч, среди которых и со специалистами известной лаборатории ARC Nucle art (Гренобль, Франция). И, кстати, надеюсь, что и парламент возьмет пример с Минкультуры и активизирует свою работу по принятию во втором чтении законопроекта №8202, который направлен на ужесточение ответственности за разрушение памятников", – добавил заместитель председателя КГГА.

Как известно, решение о создании музея на Почтовой площади было принято еще в 2015 году.

Киев планирует использовать технологии лаборатории ARC Nucle art (Гренобль, Франция) для консервации артефактов, которые уже обнаружены и будут найдены в дальнейшем во время раскопок на Почтовой площади.

21 июня 2018 года Киеврада приняла решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Решение "Об организационно-правовых мерах по сохранению памятника археологии местного значения "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХІ-ХІХ вв.) на Почтовой площади в городе Киеве" и музеефикации объектов культурного наследия" поддержали 68 депутатов Киеврады.

Решение, среди прочего, предусматривает создание коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии" и проведения международного архитектурного конкурса.