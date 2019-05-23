Київ і далі сприятиме створенню музею на Поштовій, - КМДА

Фото: КМДА (kyivcity.gov.ua)

Рішення про створення музею на Поштовій площі було прийняте ще у 2015 році

Київ і далі сприятиме створенню музею на Поштовій. Про заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

Як відомо, 22 травня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про надання статусу пам'ятки національного значення "Ділянці прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі за категоріями археології та історії.

"Незважаючи на те, що від сьогодні (22 травня, - ред) це памятка національного значення і знаходиться у компетенції Мінкультури, позиція мешканців міста та міського голови незмінні – музей на Поштовій має бути створений! Звісно ж, ми продовжимо опікуватись цим питанням. Окрема дяка і вітання всім небайдужим та активним містянам – саме завдяки вам, вашій наполегливості, урядовці прийняли це рішення", – наголосив Мондриївський.

Він додав, що наступним кроком має бути надання Міністерством дозволу археологам Інституту археології Києва НАН України на продовження розкопок, їх завершення, оголошення міжнародного конкурсу на створення концепції музею та, врешті-решт, створення музею.

"Місто готове допомагати, долучатися до роботи щодо створення музею. У тому числі, і в частині залучення міжнародних фахівців, адже ми провели низку зустрічей, серед яких і з фахівцями відомої лабораторії ARC Nucle art (Гренобль, Франція). І, до речі, сподіваюсь, що і парламент візьме приклад із Мінкультури та активізує свою роботу щодо прийняття у другому читанні законопроекту №8202, який спрямований на посилення відповідальності за руйнацію пам’яток", – додав заступник голови КМДА.

Як відомо, рішення про створення музею на Поштовій площі було прийняте ще у 2015 році.

Київ планує використовувати технології лабораторії ARC Nucle art (Гренобль, Франція) для консервації артефактів, що вже виявлені та будуть знайдені в подальшому під час розкопок на Поштовій площі.

21 червня 2018 року Київрада прийняла рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі. Рішення "Про організаційно-правові заходи щодо збереження пам’ятки археології місцевого значення "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві" та музеєфікації об’єктів культурної спадщини" підтримали 68 депутатів Київради.

Рішення, серед іншого, передбачає створення комунального закладу "Центр консервації предметів археології" та проведення міжнародного архітектурного конкурсу.