Киев больше всех среди регионов поддерживает свои медицинские учреждения, - Старостенко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы КГГА, депутата Киевсовета от фракции "УДАР Виталия Кличко" Анны Старостенко в интервью Kyiv.Press .

"В условиях реформирования отрасли роль города в реализации политики здравоохранения принципиально изменилась. Киев – владелец и распорядитель учреждений здравоохранения, но напрямую не может их финансировать, в частности, выплачивать зарплату работникам. Эту опцию с весны 2020 осуществляет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Тем не менее, Киев поддерживает сеть коммунальных учреждений здравоохранения по трем направлениям: оплата коммунальных услуг, инвестирование в развитие учреждений, а также финансирование соответствующих городских целевых программ. Сегодня столица больше всего среди других регионов поддерживает свои медицинские учреждения – 21% из общего финансирования медицинской сферы города", - рассказала Старостенко.

Она также отметила, что городские власти ищут возможность увеличить зарплаты медицинским работникам столицы.

"Для медиков вторичного и третичного звена мы ввели безвозвратную финансовую помощь. Врачи ежемесячно получают 5 тыс. грн, средний медперсонал - 4 тыс. грн и младший - 2 тыс. В Киеве у врачей точно должны быть выше зарплаты, чем заложено в госбюджете", - подчеркнула Анна Старостенко.

Киевляне за счет городского бюджета бесплатно получают целый ряд медицинских услуг, не входящих в гарантированный объем услуг НСЗУ, отметила заместитель Кличко. В частности дополнительные бесплатные услуги на 8 млрд грн. в год финансируются средствами городских программ "Здоровье киевлян", программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом.

Для борьбы с коронавирусом в Киеве подготовлено более 6 тыс. койкомест. Почти 90% из них снабжены кислородом. Всего больных COVID-19 принимают 24 учреждения коммунальной собственности и 8 клиник Национальной академии медицинских наук. Для них на средства города приобретено 87 аппаратов для искусственной вентиляции легких, 78 мониторов, газоанализаторы, аппараты УЗИ и более 150 кислородных концентраторов, необходимые медикаменты.

Также Киев создал разветвленную сеть пунктов вакцинации: 148 пунктов, 21 мини-вакцинальный центр, Центр массовой вакцинации в МВЦ, 53 мобильных бригады, более 30 временных вакцинальных пунктов в ТРЦ и ЦНАП, в военкомате, на железнодорожном и автовокзале.

"Вакцинация должна стать наиболее эффективным оружием против тяжелых случаев ковида, а соответственно, нагрузки на нашу медицинскую систему. Сегодня вакцинация - уже не просто право, а гражданская обязанность каждого», - подчеркнула представитель "УДАР Виталия Кличко".