Киев в ближайшие часы накроет гроза

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В Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток ожидаются грозы

Погода в Киеве в ближайшее время ухудшится, в частности, в столице ожидаются грозы. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 14 июня ожидаются грозы.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на пятницу, 14 июня, в Киеве зафиксировали температурный рекорд - самая теплая ночь с 1927 года. В частности, в ночь на пятницу температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +20,1 градусов по Цельсию.

Отметим, что погода в Украине в ближайшее время может измениться и жара спадет. Это произойдет уже во второй половине июня. По словам синоптика Натальи Диденко, с 17 июня на севере и в западной части Украины возможно ослабление жары до 27-32 градусов. А вот жителям юга и центральных областей придется терпеть 30-35-градусную жару.

Кроме того, что в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.