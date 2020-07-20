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Киев и 8 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Понедельник 20 июля 2020 12:38
Киев и 8 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
Фото люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям

По состоянию на 20 июля в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 8 областей. В обновленный список была включена столица.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом к ослаблению карантина не готовы:

  • Киев
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Харьковская область;
  • Черниговская область.

Киев и 8 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)

Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

  • загруженности мест в больницах не больше чем 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Напомним, в Украине выявили 651 новый случай коронавируса, что на 80 случаев меньше чем вчера.

Кроме того, в Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи.

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