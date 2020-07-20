Киев и 8 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Фото люди в масках (РБК-Украина)

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям

По состоянию на 20 июля в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 8 областей. В обновленный список была включена столица.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом к ослаблению карантина не готовы:

Киев

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Одесская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)

Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

загруженности мест в больницах не больше чем 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Напомним, в Украине выявили 651 новый случай коронавируса, что на 80 случаев меньше чем вчера.

Кроме того, в Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи.