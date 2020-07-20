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Київ та 8 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Понеділок 20 липня 2020 12:38
Київ та 8 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ
Фото люди у масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям

Станом на 20 липня в Україні до послаблення карантину не готовий Київ та ще 8 областей. До оновленого списку була включена столиця.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Таким чином до ослаблення карантину не готові:

  • Київ
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Одеська область;
  • Харківська область;
  • Чернігівська область.

Київ та 8 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженість місць в лікарнях не більш ніж 50%;
  • проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.

Нагадаємо, в Україні виявили 651 новий випадок коронавірусу, що на 80 випадків менше від вчора.

Крім того, в Бердянську стався спалах коронавірусу на підстанції швидкої медичної допомоги.

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