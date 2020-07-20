Київ та 8 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Фото люди у масках (РБК-Україна)

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям

Станом на 20 липня в Україні до послаблення карантину не готовий Київ та ще 8 областей. До оновленого списку була включена столиця.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Таким чином до ослаблення карантину не готові:

Київ

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Одеська область;

Харківська область;

Чернігівська область.

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях не більш ніж 50%;

проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.

Нагадаємо, в Україні виявили 651 новий випадок коронавірусу, що на 80 випадків менше від вчора.

Крім того, в Бердянську стався спалах коронавірусу на підстанції швидкої медичної допомоги.