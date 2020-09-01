Киев и 17 областей не готовы к ослаблению карантина

В Украине по состоянию на 1 сентября не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 17 областей. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Об этом сообщает пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме столицы не соответствуют критериям Минздрава следующие регионы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Отметим, для ослабления карантина регион должен соответствовать всем трем критериям Минздрава:

загруженность коек в больницах должна составлять менее 50 процентов в течение пяти дней подряд;

количество проводимых ПЦР-тестов должно быть более 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили чуть более 2 тысяч новых случаев коронавируса, всего в стране уже заболели 123 303 человека.

Также РБК-Украина писало, что к концу сентября в Украине ожидается около 3 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно.