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Кидал гранаты в полицейских. Во Львове задержали правонарушителя

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Львов, Воскресенье 04 сентября 2022 17:59
Кидал гранаты в полицейских. Во Львове задержали правонарушителя Иллюстративное фото: во Львове мужчина кидал гранаты в полицейских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во Львове правонарушитель не хотел добровольно выполнять требования полицейских и начал бросать гранаты в их сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в Facebook.

По его словам, полицейским во Львове сообщили о неадекватном мужчине, который приставал к прохожим. Но после прибытия правоохранителей, все "начало происходить как в боевике".

"Мужчина с признаками наркотического опьянения бросает в направлении полицейских гранату, через мгновение вторую в салон служебного автомобиля. Быстро вызвали подкрепление и задержали гренадира... Это счастье, что никто не пострадал", - рассказал Белошицкий.

Он отметил, что такое происшествие является признаком необходимости постоянно сохранять бдительность, поскольку "опасность может ожидать везде".

Задержание правонарушителя во Львове (facebook.com/Bilosh)

Напомним, ранее стало известно, что в одном из жилых массивов Днепра мужчина кинул из окна гранату в людей. От взрыва пострадал 11-летний ребенок.

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