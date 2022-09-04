Кидал гранаты в полицейских. Во Львове задержали правонарушителя
Во Львове правонарушитель не хотел добровольно выполнять требования полицейских и начал бросать гранаты в их сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в Facebook.
По его словам, полицейским во Львове сообщили о неадекватном мужчине, который приставал к прохожим. Но после прибытия правоохранителей, все "начало происходить как в боевике".
"Мужчина с признаками наркотического опьянения бросает в направлении полицейских гранату, через мгновение вторую в салон служебного автомобиля. Быстро вызвали подкрепление и задержали гренадира... Это счастье, что никто не пострадал", - рассказал Белошицкий.
Он отметил, что такое происшествие является признаком необходимости постоянно сохранять бдительность, поскольку "опасность может ожидать везде".
Задержание правонарушителя во Львове (facebook.com/Bilosh)
Напомним, ранее стало известно, что в одном из жилых массивов Днепра мужчина кинул из окна гранату в людей. От взрыва пострадал 11-летний ребенок.
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