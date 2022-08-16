ua ru
Вт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киченок в паре с латышкой победила на старте парного турнира в Цинциннати

Новина українською →
Цинциннати, Вторник 16 августа 2022 12:16
Киченок в паре с латышкой победила на старте парного турнира в Цинциннати Фото: Людмила Киченок вышла в 1/8 финала Western & Southern Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко преодолели первый раунд престижного турнира Женской теннисной ассоциации в американском Огайо. Они обыграли Кирстен Флипкенс и Сару Соррибес-Тормо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA, Цинциннати, парный разряд, 1/16 финала

Флипкенс/Соррибес-Тормо – Киченок/Остапенко – 0:2 (1:6, 5:7)

В первом сете украино-латвийский дуэт затратил на выигрыш всего 30 минут. Киченок и Остапенко позволили соперницам взять только первую подачу, а затем сами удачно подавали и оформили два брейка, завершив партию разромом (6:1).

А вот борьба во втором сете получилась более напряженной. Флипкенс и Соррибес-Тормо повели 2:0 с брейком, но пара соперниц далеко их не отпустила. Киченок и Остапенко мгновенно оформили обратный брейк и немного успокоили ход событий.

После экватора партии ситуация повторилась – бельгийка и испанка взяли подачу украино-латвийского дуэта, но снова нарвались на брейк. В решающий момент Остапенко и Киченок еще раз взяли подачу оппоненток и вышли на матч-пойнт как раз на своей подаче.

В следующем раунде у украинки и латвийки будет более серьезный экзамен. Пара их соперниц определится 17 августа в матче Градецкой с Мирзой против Радукану с Рыбакиной.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной
DAILY
Какое украинское оружие громит армию Путина и что ждет нашу "оборонку"
Юлия Акимовакорреспондент Какое украинское оружие громит армию Путина и что ждет нашу "оборонку"