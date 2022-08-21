Киченок в паре с латвийкой Остапенко выиграла турнир в Цинциннати

WTA, Цинциннати, парный разряд, финал

Киченок/Остапенко – Мелихар/Перес – 2:0 (7:6, 6:3)

Старт украинско-латвийский дуэт фактически упустил. Мелихар и Перес сразу оформили брейк и вырвались вперед в сете (2:0, позже – 3:1, 4:2). Но с середины партии Киченок с Остапенко принялись за дело.

Сначала они обменялись брейками с соперницами. Затем оформили еще один, а на десерт со второй попытки реализовали сет-пойнт в тай-брейке. Дополнительный гейм, к слову, украинка с латышкой дожали со счетом 7:5.

Второй сет обошелся без подобной драмы. Соперницы шли ровно на протяжении партии, стабильно выигрывая собственные подачи. Но в эндшпиле Киченок и Остапенко взвинтили темп, а американо-австралийский дуэт противостоять им уже не смог. Украинка с латышкой оформили два брейка – один в финальном гейме и стали победительницами турнира.

Для Людмилы Киченок победа в Цинциннати стала первым покоренным "тысячником" в карьере. Ранее 30-летняя украинка победила в шести парных турнирах других категорий.