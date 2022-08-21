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Киченок в паре с латвийкой Остапенко выиграла турнир в Цинциннати

Фото: Елена Остапенко и Людмила Киченок в финале (twitter.com/cincytennis)
Автор: Антон Федорцив

Финал женского парного турнира в американском Огайо завершился победой дуэта Людмилы Киченок и Елены Остапенко над представительницами США и Австралии Николь Мелихар и Эллен Перес в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA, Цинциннати, парный разряд, финал

Киченок/Остапенко – Мелихар/Перес – 2:0 (7:6, 6:3)

Старт украинско-латвийский дуэт фактически упустил. Мелихар и Перес сразу оформили брейк и вырвались вперед в сете (2:0, позже – 3:1, 4:2). Но с середины партии Киченок с Остапенко принялись за дело.

Сначала они обменялись брейками с соперницами. Затем оформили еще один, а на десерт со второй попытки реализовали сет-пойнт в тай-брейке. Дополнительный гейм, к слову, украинка с латышкой дожали со счетом 7:5.

Второй сет обошелся без подобной драмы. Соперницы шли ровно на протяжении партии, стабильно выигрывая собственные подачи. Но в эндшпиле Киченок и Остапенко взвинтили темп, а американо-австралийский дуэт противостоять им уже не смог. Украинка с латышкой оформили два брейка – один в финальном гейме и стали победительницами турнира.

Для Людмилы Киченок победа в Цинциннати стала первым покоренным "тысячником" в карьере. Ранее 30-летняя украинка победила в шести парных турнирах других категорий.

Напомним, что три украинки попали в основные раунды турниров в Канаде и США.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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