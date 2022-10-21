Кіченок у дуеті з Остапенко пробилися у чвертьфінал турніру в Гвадалахарі

Українка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко переграли дует Лінди Фрухвіртової та Каї Канепі в 1/8 фіналу парного розряду престижного турніру WTA в мексиканській Гвадалахарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Guadalajara Open Akron, парний розряд, жінки, 1/8 фіналу

Фрухвіртова/Канепі – Л. Кіченок/Остапенко – 1:2 (6:3, 1:6, 5:10)

На старті двобою суперниці обмінялися брейками. Та далі несподіваний ривок вдався чесько-естонській парі. Вони зі ще одним брейком повели 4:1, забезпечивши гандикап для перемоги в сеті. Так і сталося – Фрухвіртовій і Канепі достатньо було взяти свої подачі.

Натомість у другій партії сценарій змінився докорінно. Кіченок із Остапенко пішли у відрив із брейком (3:0), взяли невелику паузу (чешка з естонкою взяли один гейм), взяли ще три подачі поспіль і закрили сет за якихось півгодини.

Третя, вкорочена партія стартувала з гойдалок. Лідерство переходило з рук у руки, але після проміжної нічиєї (3:3) Кіченок і Остапенко поступово дотиснули опоненток і здобули путівку в чвертьфінал із комфортною перевагою (10:5).

У рамках 1/4 фіналу дует українки та латвійки зустрінеться з представницями Чехії – Барборою Крейчіковою і Катеріною Сіняковою. Матч запланований на пізній вечір 21 жовтня.