ua ru
Пт, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кіченок у дуеті з Остапенко пробилися у чвертьфінал турніру в Гвадалахарі

Новость на русском →
Гвадалахара, П'ятниця 21 жовтня 2022 08:42
Кіченок у дуеті з Остапенко пробилися у чвертьфінал турніру в Гвадалахарі Фото: Єлена Остапенко та Людмила Кіченок ідуть далі в Мексиці (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко переграли дует Лінди Фрухвіртової та Каї Канепі в 1/8 фіналу парного розряду престижного турніру WTA в мексиканській Гвадалахарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Guadalajara Open Akron, парний розряд, жінки, 1/8 фіналу

Фрухвіртова/Канепі – Л. Кіченок/Остапенко – 1:2 (6:3, 1:6, 5:10)

На старті двобою суперниці обмінялися брейками. Та далі несподіваний ривок вдався чесько-естонській парі. Вони зі ще одним брейком повели 4:1, забезпечивши гандикап для перемоги в сеті. Так і сталося – Фрухвіртовій і Канепі достатньо було взяти свої подачі.

Натомість у другій партії сценарій змінився докорінно. Кіченок із Остапенко пішли у відрив із брейком (3:0), взяли невелику паузу (чешка з естонкою взяли один гейм), взяли ще три подачі поспіль і закрили сет за якихось півгодини.

Третя, вкорочена партія стартувала з гойдалок. Лідерство переходило з рук у руки, але після проміжної нічиєї (3:3) Кіченок і Остапенко поступово дотиснули опоненток і здобули путівку в чвертьфінал із комфортною перевагою (10:5).

У рамках 1/4 фіналу дует українки та латвійки зустрінеться з представницями Чехії – Барборою Крейчіковою і Катеріною Сіняковою. Матч запланований на пізній вечір 21 жовтня.

До слова, українка Калініна покращила позиції в оновленому рейтингу WTA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський
Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде