"Кіборги вистояли, не вистояв бетон". Україна вшановує пам’ять захисників Донецького аеропорту

День пам'яті захисників ДАП

Вісім років тому завершилася героїчна оборона аеропорту Донецька. 20 січня 2015-го внаслідок підриву будівлі нового терміналу загинуло більше 40 українських військових. Наступного дня командування прийняло рішення про вихід із ДАПу через руйнацію об'єкту.

В пам'ять про ті трагічні події за наказом Міноборони та Головнокомандувача ЗСУ 20 січня встановлено Днем вшанування захисників Донецького аеропорту.

Цей день присвячений не тільки військовим, але й медикам, волонтерам та всім, хто допомагав українським героям у боях за ДАП.

З нагоди пам'ятного дня Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало відео з кадрами боїв за ДАП.

"Для нас зараз – це не просто історія. Це приклад того, як треба боротись за нашу країну. Коли людська стійкість міцніша за сталь та бетон. Коли вистояти практично неможливо, але стояти треба до кінця. Коли честь і гідність над усе", – говориться в повідомленні.

Оборона Донецького аеропорту

Бої за аеропорт імені Сергія Прокофьєва у Донецьку тривали з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року. За 242 дні практично всі будівлі та летовище були розбиті.

Російські бойовики здійснили першу спробу захопити ДАП наприкінці травня 2014-го, але українським силам вдалося закріпитися на території аеропорту та міцно тримати його оборону протягом літа.

Фото: українські воїни в ДАП відбивали атаки окупантів протягом 242 днів (Getty Images)

Штурми окупантів відновилися восени після укладання "мінських угод", згідно з якими сторони мали відвести сили від лінії зіткнення. Натомість окупанти активізували атаки в районі аеропорту.

У грудні 2014-го було зруйновано старий термінал, а 13 січня 2015 внаслідок обстрілів обвалилася 45-метрова диспетчерська вежа, яка була стратегічно важливим об'єктом. Наступні кілька днів бої точилися за кожен поверх нового терміналу.

Найдраматичнішим днем стало 20 січня 2015-го. Російські бойовики підірвали колони, які тримали перекриття аеропорту. Під уламками загинув 41 український захисник.

21 січня сили АТО розпочали вихід із ДАП.

Фото: руїни Донецького аеропорту (Getty Images)

Хто такі "кіборги"

Донецький аеропорт та його захисники стали символом незламності, мужності та бойового духу українців.

Військових, які на межі можливостей утримували оборону до останнього, назвали "кіборгами".

Історичною стала фраза: "Кіборги вистояли, не вистояв бетон".

Всього більше 2500 військових і добровольців приймали участь у боях за ДАП протягом 8 місяців.

На території аеропорту та в опорному селищі Піски воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку Дніпро-1, Добровольчого українського корпусу та інші.

Під час боїв загинуло 100 українських воїнів. Близко 500 військових отримали поранення. Багато із них відзначені нагородами, а 5 бійців отримали звання "Герой України" посмертно.