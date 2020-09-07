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Киберспорт стал официальным видом спорта в Украине

Автор: Андрей Козловский

Комиссия по признанию видов спорта внесла киберспорт в перечень официальных видов спорта Украины. Соответствующее решение было принято 7 сентября 2020 года.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что киберспорт становится частью украинской экономики.

"Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и откроет новые возможности и перспективы", - сообщил он.

Отметим, что ведущий рынок киберспорта - Азия, там в 2015 году заработали 321 млн долларов, в Северной Америке - 224 млн долларов, в Европе - 172 млн долларов. Аудитория киберспорта оценивается в 420 млн зрителей.

Напомним, отель "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева превратят в уникальный киберспортивный отель.

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