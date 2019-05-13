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Киберполиция закрыла более 30 пиратских онлайн-кинотеатров

Новости » Общество    13.05.2019 - 18:02
Киберполиция закрыла более 30 пиратских онлайн-кинотеатров
Фото (cyberpolice.gov.ua)

Полицейская операция по противодействию пиратству длилась два месяца

Сотрудники департамента киберполиции Украины прекратили деятельность больше 30 пиратских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киберполиции Украины. 

По словам начальника департамета киберполиции Сергея Демедюка, полицейская операция по противодействию пиратству длилась два месяца. По фактам противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности начали 19 уголовных производств. Четырем уже сообщено о подозрении.

"Профилактическая операция "Пираты" была направлена ​​на выявление и пресечение противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности", - заявил Демедюк. 

Во Львовской области киберполиция заблокировала 13 пиратских ресурсов, которые создал местный житель.

Во время операции разоблачили двух братьев из Днепропетровской области, которые создали такие пиратские сайты, как kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top. По приблизительным оценкам, они ежемесячно зарабатывали несколько тысяч долларов на рекламе. Один из сообщников оказался действующим сотрудником фискальной службы Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители прекратили работу четырех крупных онлайн-кинотеатров. В частности, правоохранители закрыли kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.

Напомним, Киберполиция начала спецоперацию "Пираты" для противодействия нарушениям в сфере авторского права. 8 апреля операция "Пираты" стартовала по всей Украине. Ее основной задачей является усиление внимания к противодействию преступлениям, совершаемым в сфере нарушений авторских прав правообладателей.

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