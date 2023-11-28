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Кіберполіція викрила хакерів, які завдали мільйонні збитки світовим компаніям

Фото: В Україні викрито хакерів, які шкодили роботі світових компаній (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Шахраї завдали збитків міжнародним компаніям на суму більше ніж три мільярди гривень. Всю банду вдалося знешкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Провідні світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США стали жертвами хакерів, викритих кіберполіцією та слідчими Національної поліції України. Збитки, завдані цими хакерами, становили понад 3 мільярди гривень.

З початку 2018 року шахраї здійснювали атаки на сервери вказаних світових компаній. Використовуючи свої розроблені віруси-шифрувальники, вони атакували акаунти співробітників, та розповсюджували шкідливий код у корпоративній екосистемі. Таким чином, хакери отримували доступ до серверів та крали інформацію.

Мільйонні виплати в криптовалюті вимагалися членами міжнародної кримінальної групи за дешифрування даних на комп'ютерах жертв, що робило їх непридатними.

В одному із повідомлень йдеться про наказ зловмисників перерахувати 450 BTC на підконтрольний криптогаманець для відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів. Це становить еквівалент 48 мільйонів гривень.

Поліція зазначає, що хакери зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств за кілька років злочинної діяльності, що спричинило збитки у розмірі понад 3 мільярди гривень у перерахунку на національну валюту.

Завдяки тривалій операції, українські правоохоронці спільно з колегами зі США, Норвегії, Нідерландів, Німеччини та Франції успішно викрили лідера хакерської банди та його чотирьох активних спільників, як оперували в тіні.

Співробітники поліції органів провели понад 30 обшуків та зуміли припинити діяльність цього угруповання в рамках міжнародної операції.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що українців застерігають від афери, жертвами якої стають чоловіки.

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